“¿Cigarrillos tiene?”: simularon comprar, sacaron un arma y se llevaron la recaudación

Eran casi las tres de la tarde y el titular de un comercio del barrio “El Jarillero” sobre la Ruta 34 estaba anotando precios y preparando un pedido para proveedores. Dentro del lugar había un par de clientes esperando cuando llegaron otros dos.

“Joven, ¿qué necesita?”, le preguntó. El delincuente se acercó con un billete en mano y le preguntó si tenía cigarrillos. Apenas el dueño se agachó para buscarlos, sacó un arma y junto al cómplice los redujeron a todos.

A uno de los compradores lo forzaron a sacarse la riñonera, ponerse de espalda y entregar el celular. Luego, sin nunca dejar de apuntar, saltaron detrás del mostrador para llevarse todo lo que había en la caja.

“Quedate ahí”, le gritaron a una de las víctimas mientras llenaban el bolso de billetes. El hecho fue registrado por las cámaras de seguridad. La policía los busca por todo el Departamento Lavalle y creen que podrían ser autores de otros hechos similares.