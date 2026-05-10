”Viudas negras”: las conoció en un boliche, las invitó a su casa y terminó desvalijado

Un hombre pensó que estaba ante un sueño. Salió a bailar y conoció a “Alma” y “Analía”. Pronto la conversación devino en una propuesta: seguir la conversación en su departamento. Sin dudarlo las invitó pero nada salió como esperaba.

Las mujeres, de 26 y 31 años resultaron ser “viudas negras”. Le pusieron fármacos en la bebida, esperaron a que se durmiera y se robaron las tarjetas de crédito y débito, relojes, efectivo y hasta una PlayStation 4 que la víctima tenía en el living.

Concretada la denuncia, los investigadores intentaron identificar a las agresoras. La ayuda llegó de las propias “viudas”: desde el momento del robo hicieron un uso intensivo de las tarjetas de la víctima. Las imputadas realizaron numerosos consumos y operaciones, de modo presencial y online, y vaciaron las billeteras digitales del damnificado.

De esta forma, efectivos de la Policía de la Ciudad lograron detectar a una de ellas en Pasaje Barros Pazos al 3600 donde la agresora y su familia armaron un escándalo. Su cómplice cayó en Ingeniero Budge en un operativo coordinado con la DDI de Lomas de Zamora.

Una de las agresoras tenía siete antecedentes penales de robo, usurpación, encubrimiento agravado y maltrato, ocurridos entre 2023 y la actualidad.