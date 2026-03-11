Robaban motos y celulares y se filmaron a los tiros en Villa Tranquila: están prófugos

Dos integrantes de una banda que se dedicaban a robar motos y celulares permanecen prófugos luego de que la Policía realizara allanamientos en el partido bonaerense de Ensenada en el marco de una investigación iniciada tras el hallazgo de una moto incendiada y la difusión en redes sociales de un video en el que se los observa efectuando disparos al aire en la calle.

El hecho que dio origen a la causa ocurrió el 24 de febrero pasado en la intersección de las calles Zabala y Hernández, en el barrio Villa Tranquila, donde personal del Comando de Patrullas de Ensenada encontró una moto marca QJ Motor negra de 800 cc, completamente incendiada y con pedido de secuestro activo desde el 20 de febrero por una causa de robo o hurto.

A partir de ese hallazgo, efectivos del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la comisaría 1ª de Ensenada iniciaron tareas investigativas que incluyeron el análisis de redes sociales. En ese contexto detectaron en Instagram un video en el que dos hombres se filmaban mientras realizaban detonaciones con un arma de fuego y circulaban en una moto, acompañado por la frase “Negro por siempre”, en lo que los investigadores interpretaron como una especie de ritual.

Con esa información, y tras la recopilación de testimonios de vecinos y el análisis de cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) de Ensenada, la Justicia ordenó dos allanamientos que se concretaron el 9 de marzo.

Los procedimientos se realizaron en una vivienda ubicada en la calle Zabala al 640, en Villa Tranquila, y en otro domicilio de la calle 5 sin número, entre 18 y 20, en la localidad de Punta Lara.

Durante los operativos, los efectivos secuestraron 13 teléfonos celulares, un revólver plateado marca Long CQT calibre .32 con numeración visible, doce cartuchos calibre .38 de punta de plomo, trece cartuchos calibre 9 milímetros y una vaina servida del mismo calibre.

Los sospechosos fueron identificados como Antonio Leonel Oscar Álvarez y Ulises Ibarra, quienes al momento de los allanamientos no se encontraban en los domicilios y permanecen prófugos, mientras continúa la investigación para dar con su paradero.

La causa fue caratulada como “hallazgo y averiguación de ilícito” y quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 5 y el Juzgado de Garantías Nº 2 del Departamento Judicial La Plata. Los investigadores continúan con las tareas para solicitar la detención de los imputados.