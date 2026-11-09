"Ya te voy a matar a vos y a tu marido”: construían de forma ilegal, los denunciaron y le dieron una paliza a una vecina

Hace más de un año, en la zona de Lacarra y Roca, una pareja identificada como "Alan" y "Natalia" comenzó a edificar. No obstante, por el carácter irregular de la construcción y varios idas y vueltas con los vecinos, fueron denunciados, logrando que se pare la obra. Sin embargo, los materiales continuaron llegando y la pareja siguió apareciéndose por el lugar.

En una ocasión, en la que comenzaron a bajar pollos y otra mercadería, una vecina los enfrentó. La pareja, sin importarles la presencia de un remisero, de la policía o de un grupo de niños, la atacó de forma salvaje, llevándola al piso y pegándole sin parar.

“Ya te voy a matar a vos y a tu marido”, le aseguraron. A su vez, durante la pelea, le intentaron sacar la riñonera y le advirtieron que irán a “robarle todo” cuando dejara la casa sola. A raíz de esta situación, que fue catalogada como “lesiones en riña” por la policía, se radicaron nuevas denuncias.

Tiempo después atacaron a otro vecino mientras bajaba del auto. “¿Por qué le pegás así?”, les gritó una vecina. Los agresores, al darse cuenta que estaban siendo filmados, la obligaron a apagar el celular y la amenazaron nuevamente.