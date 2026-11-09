Quisieron robarle el auto, le dispararon con una tumbera y el balazo le perforó el parabrisas

Tres hombres, de 23, 34 y 30 años, fueron aprehendidos por personal policial luego de intentar sustraer un auto mediante amenazas con armas de fuego en Mar del Plata. Durante el procedimiento se secuestraron dos armas y teléfonos celulares, y se logró vincular a los sospechosos con otros tres hechos delictivos contra la propiedad.

El procedimiento se inició a partir de un llamado al 911, mediante el cual un hombre de 35 años denunció que tres sujetos armados habían intentado robarle su Chevrolet Prisma mientras circulaba por la zona de Canteras y Yemegueche. Según relató, al advertir la maniobra logró esquivarlos, momento en que uno de los atacantes efectuó un disparo que impactó en el parabrisas del vehículo.

Al arribar, efectivos del Comando de Patrullas Sur se entrevistaron con la víctima y, a partir de las características físicas y vestimenta aportadas, realizaron un rastrillaje en las inmediaciones. A pocos metros del lugar localizaron a los tres sospechosos, quienes intentaron darse a la fuga, pero fueron rápidamente reducidos.

Durante el procedimiento se secuestró un arma de fabricación casera tipo “tumbera”, que se encontraba cargada con un cartucho calibre 12/70, otro cartucho calibre 16, una réplica de pistola calibre 5,5 con cargador desmontable vacío y dos teléfonos celulares, estos últimos para la realización de pericias.

Asimismo, la investigación permitió vincular a los aprehendidos con otros tres hechos delictivos: un robo de motovehículo ocurrido el 5 de octubre, un robo automotor registrado el 6 de octubre y un robo en una vivienda con moradores ocurrido el 21 de octubre de 2026.

En cuanto a sus registros policiales y judiciales previos, el hombre de 23 años registra antecedentes en 2021 por infracciones a la Ley 23.737, vinculadas a la tenencia de 3 y 13 gramos de marihuana, y otro en julio de 2024 por infracción al Decreto Ley 8031/73 y tenencia simple de estupefacientes. El aprehendido de 34 años, por su parte, registra antecedentes en 2010 por tentativa de robo de motovehículo y portación de arma de uso civil, y en 2018 por hurto agravado de automotor, lesiones, daños y amenazas. El tercer involucrado, de 30 años, presenta registros de antecedentes desde 2014, entre ellos una tentativa de robo en un comercio, daños y amenazas; en 2016, por amenazas agravadas y portación ilegal de arma de fuego; en 2017 y 2018, por infracciones al Decreto Ley 8031/73; en 2020, por portación ilegítima de arma de fuego; en 2023, por atentado y resistencia a la autoridad; y en 2025, por actuaciones vinculadas a robos agravados con armas de fuego, allanamientos y capturas.

Intervino la UFI N.º 6, a cargo de la Dra. Romana Díaz, que avaló el procedimiento y dispuso que los tres hombres permanezcan aprehendidos, imputados por tentativa de robo doblemente agravado por el empleo de arma de fuego apta para el disparo y por cometerse en poblado y en banda. También ordenó su traslado a la Unidad Penal N.º 44 de Batán, para su alojamiento y posterior comparecencia ante la sede judicial a los fines de prestar declaración indagatoria, conforme al artículo 308 del Código Procesal Penal.