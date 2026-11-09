Una jubilada de 76 años cayó con su auto a un arroyo, una policía se tiró al agua y le salvó la vida

Una mujer de 76 años fue rescatada por una policía luego de que el auto que conducía cayera al arroyo Doña Flora, en la zona del Barrio Náutico de Ensenada.

La conductora había quedado atrapada dentro del vehículo y fue auxiliada por una agente que se arrojó al agua para ponerla a salvo.

El hecho ocurrió el sábado, alrededor de las 8.20, en la entrada 1 del arroyo Doña Flora, sobre la calle Antonio Silva.

Tras recibir un alerta del sistema de emergencias 911, personal del Comando de Patrullas de Ensenada se trasladó hasta el lugar y encontró un Ford Focus dentro del curso de agua, con su conductora atrapada en el habitáculo.

Ante esa situación, la sargento Marcela Corbalán ingresó al arroyo, llegó hasta el vehículo y logró sacar a la mujer, identificada como Susana Esther Martínez de Colón, de 76 años. Luego la trasladó hasta la calzada, donde quedó a resguardo.

Minutos después, personal del SAME, a cargo de una médica, asistió a la jubilada y a la policía que participó del rescate. Ambas se encontraban en buenas condiciones de salud.