Dos menores ladrones de motos, un taller de desguace clandestino y venta de repuestos

La investigación se inició a partir del robo de una motocicleta ocurrido el 20 de octubre. A través de tareas de campo, testimonios y el análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas, el Grupo Técnico Operativo de la Comisaría Quinta logró establecer que el rodado sustraído había ingresado a una vivienda de calle Gutemberg al 3500. Las averiguaciones permitieron vincular otros domicilios con el ingreso de motocicletas robadas y el almacenamiento de autopartes.

Con las pruebas reunidas, la Justicia autorizó cuatro allanamientos. En uno de los domicilios, ubicado en Gutemberg al 3500, fue aprehendido un hombre y se avanzó en el esclarecimiento del robo de la motocicleta ocurrido el 20 de octubre.

En otro de los objetivos, situado en inmediaciones de Benito Lynch y Don Orione, fueron aprehendidos un hombre y una mujer. Allí se secuestraron una chapa patente con pedido de secuestro, una réplica de revólver y herramientas. En tanto, en una vivienda de calle Nápoles al 4300 se incautaron una carabina Winchester calibre .22, municiones, una motocicleta Mondial Max 110 que registraba pedido de secuestro por robo desde el 25 de octubre de 2026, y numerosas autopartes de distintos rodados, además de herramientas utilizadas para el desarme.

En el cuarto objetivo se secuestraron una motocicleta Zanella Due 110, con pedido de secuestro por robo agravado desde el 21 de octubre de 2026, y una Keller 110, con pedido de secuestro por hurto desde el 31 de octubre de 2026. También se incautaron una réplica de pistola y un arma de fabricación casera.

En el marco de los procedimientos fueron identificados dos adolescentes de 15 y 17 años, quienes, por disposición de Dr. Martínez Soto, quedaron notificados de la formación de causa por encubrimiento y posteriormente fueron entregados a sus progenitores, conforme a las disposiciones judiciales.

Por disposición de la Oficina de Delitos contra la Propiedad Automotor (ODCPA), a cargo del Dr. Morán, los tres adultos aprehendidos quedaron alojados en las Unidades Penales Nº 44 y Nº 50, respectivamente. Intervinieron la UFI Nº 1, a cargo de la Dra. Salas; la Oficina de Delitos contra la Propiedad Automotor (ODCPA), a cargo del Dr. Morán; y la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N.º 2, a cargo del Dr. Martínez Soto.

Las medidas contaron con la colaboración de grupo GAD, personal de Caballería y efectivos de las Comisarías Tercera, Octava y Decimosexta.