Tienen 15 y 18 años, se dedicaban a robar autos y descubrieron un aguantadero con una cámara infrarroja

La investigación comenzó a raíz de los robos de una Toyota Hilux y de un Ford Territory. Según los testimonios recabados, los hechos fueron muy violentos y fueron consumados por un grupo de hombres. La similitud y cercanía de los asaltos, permitió determinar la identidad de dos de ellos.

Con las pruebas recabadas, los efectivos realizaron tres allanamientos en Dock Sud y Sarandí por la madrugada. Asistidos por un dron con cámara infrarroja, personal con armas largas y chalecos antibalas, se acercaron con cautela a sabiendas de que los delincuentes andaban armados.

Primero rodearon una de las cosas y luego irrumpieron encontrando al menor y a su cómplice. Tenían una pistola marca Bersa modelo 223 Cal. .22 con dos balas en la recámara. El arma tenía pedido de secuestro por un robo ocurrido en Lomas de Zamora.

También encontraron una moto que habría sido usada durante los hechos, celulares y prendas de los ladrones. Además, tenían la llave de ignición de algunos vehículos presuntamente robados por ellos y el resto de la banda que integraban.

Fueron imputados por dos robos automotor. Debido a que uno de ellos tiene 15 años, se resolvió que sea alojado en el Centro de Admisión de Menores La Plata.