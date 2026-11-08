Especialistas en salideras armaban una caravana de motos, rodeaban a las víctimas y les robaban millones

Los efectivos detectaron un número creciente de salideras bancarias en el centro de Rosario con algunos patrones en común: varias motos de gran cilindrada, falsos repartidores y fugas rápidas.

Con estos elementos en mente, pusieron en marcha el sistema “Lince”, un software con inteligencia artificial implementado por el gobierno santafesino para combatir el delito. De esta forma, lograron individualizar a varios de los vehículos involucrados a partir de un hecho donde asaltaron a un hombre para robarle 28 millones de pesos.

Los detenidos de entre 21 y 30 años, eran en su mayoría oriundos de Tucumán. Operaban en caravanas de hasta cuatro motocicletas, rodeaban a las víctimas, les reventaban las ventanillas y se llevaban el dinero.

En total se secuestraron tres motocicletas marca Bajaj Rouser -una Dominar 250 cc, una Rouser 400 cc y una Rouser 250 cc-, dos motocicletas Keller de 110 cc, una camioneta Volkswagen Amarok, diez cascos de seguridad, ocho teléfonos celulares, dos llaves de ignición, una mochila simil cuero, una gorra tipo visera, dos cajas de reparto identificadas con las aplicaciones Uber Eats y Rappi, prendas de vestir y calzado. Además, se incautó dinero en efectivo en pesos, dólares, euros y reales.

A partir de tareas de campo, los efectivos detectaron una moto Bajaj Rouser Dominar 250 cc, de roja con detalles negros y grises, estacionada en una cochera del barrio Echesortu. Tenía patente que no correspondía a sus características, por lo que se dispuso una intervención en el lugar. Había otras Bajaj Rouser, entre ellas una de 400 cc y otra de 250 cc, que presentaban signos de adulteración en sus tambores de encendido y tenían pedidos de captura activa. En uno de los rodados también se detectaron irregularidades en el motor y el cuadro.

Como resultado de los procedimientos y por disposición del fiscal interviniente, los siete involucrados quedaron detenidos, imputados provisoriamente por el delito de robo agravado en poblado y en banda, en calidad de coautores funcionales, bajo la modalidad de salidera, y a disposición judicial.