Extorsionaban desde la cárcel a clientes de una página de servicios sexuales: pedían dinero para no exponerlos

Un joven de 24 años ingresó a la web “Gemidos” con la intención de contratar un servicio sexual. No obstante, jamás pensó que ese sería el comienzo de una pesadilla orquestada por teléfono y en la que terminaría perdiendo $200.000 pesos.

Es que tras hacer una consulta, empezó a recibir llamados de distintos hombres que la advertían que “sabían lo que había hecho”. Bajo la amenaza de divulgarlo y poner en conocimiento a su familia, le exigieron grandes sumas de dinero. Si bien transfirió una buena cantidad, tras contarle a un amigo, decidió hacer la denuncia.

De esta forma, los investigadores de la DDI rastrearon el origen de los llamados y descubrieron que provenían de unidades carcelarias en Florencio Varela, General Alvear y González Catán. Los responsables eran hombres de 23, 41 y 61 años que habían formado un “call center” carcelario con el que cometían los ilícitos.

No operaban solos. Ante la dificultad de contar con cuentas bancarias propias, tenían por cómplices a dos mujeres domiciliadas en San Martín que receptaban el dinero de las víctimas y lo giraban a los delincuentes.

Con todas las pruebas recabadas, los efectivos allanaron tanto las celdas como una casa vinculada a las mujeres. Los responsables fueron imputados por extorsión en concurso real con encubrimiento agravado y amenazas.