Contrabandearon 24 millones de pesos en whisky y lo vendieron a 29 supermercados porteños

Los procedimientos fueron realizados por efectivos de la Unidad Técnica Operativa Judicial (UTOJ), junto con personal de ARCA (Aduana) y de la División de Operaciones de la Policía de la Ciudad (DIOC). En total, en 29 locales se incautaron 311 botellas de bebidas alcohólicas que estaban rotuladas para ser vendidas en Brasil y Paraguay, desde donde fueron ingresadas a la Argentina de forma ilegal.

Ese etiquetado, indispensable para la comercialización de un producto elaborado en el exterior, es responsabilidad del importador y, en caso de no tenerlo, queda evidenciada la infracción al Código Aduanero (Ley 22415) lo que conlleva multas y el decomiso de la mercadería.

En el primer operativo, se secuestraron 152 botellas de whisky valuadas en 12.320.000 pesos en ocho comercios ubicados en Thames al 2300, Mansilla al 3400, Aráoz al 2400, avenida Las Heras al 3700, Jorge Luis Borges al 2400, Arévalo al 1600, la avenida Santa Fe al 4900 y French al 3100.

En el segundo procedimiento, se inspeccionaron once establecimientos más y se secuestraron 159 botellas de whisky valuadas en 11.840.000 pesos.

En este caso, los procedimientos se concretaron en 10 comercios más situados en Pedro Rivera al 4000, Amenábar al 2500 y al 2400, Vicente López al 1700, Vidal al 2000, Callao al 2000, Zapiola al 4300, avenida del Libertador al 8300, Sucre al 2400 y Arcos al 3800.