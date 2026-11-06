Tenía pedido de captura, robó dos bicis con un cómplice y se resbaló en un charco de barro mientras se fugaba

El hecho ocurrió en inmediaciones de Ruta 26 y Santa Eulalia, donde los operadores de monitoreo detectaron a dos sujetos saliendo de una propiedad con bicicletas sustraídas. Inmediatamente, dieron aviso a los móviles de Guardia Urbana, que desplegaron un operativo cerrojo en la zona.

Gracias a la rápida coordinación, uno de los sospechosos fue detenido a pocos metros del lugar mientras pedaleaba en la bicicleta robada. El otro, acorralado, siguió la fuga a pie. Mientras corría a toda velocidad, pasó por un charco de barro, se resbaló y terminó a los pies de un policía.

Al verificar sus antecedentes, se constató que uno registraba un pedido de captura activo por una causa de hurto y encubrimiento.

La intervención del Sistema Integral de Seguridad permitió detectar el delito en tiempo real, detener a los responsables y recuperar las bicicletas, que fueron restituidas a su propietario.

La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 1 de Pilar, bajo la carátula de robo en vivienda.