Un ex-juez de la Corte Suprema bonaerense se metió adentro de un local con la camioneta y casi mata a dos mujeres

El episodio ocurrió por la tarde en la zona de 146 y 467. El conductor intentaba retirarse de un estacionamiento cuando, por motivos que se investigan, avanzó hacia adelante en lugar de maniobrar para salir a la calle.

Las imágenes muestran la impactante secuencia: la SUV acelera, atraviesa el frente del comercio y se mete en el salón.

La secuencia, ocurrida a las 18:30 fue sorpresiva y terrorífica: la empleada le abrió a una clienta y un microsegundo después, el vehículo, completamente descontrolado, hizo estallar la puerta de vidrio. La mujer que había ingresado corrió hacia adelante y con un paso milagroso hacia el costado se salvó de la muerte.

“¿Están bien?”, se escucha decir a otra de las empleadas que estaba en la parte trasera junto a una compañera. Los minutos pasaron y el ex-magistrado, también herido por la fuerza del choque, no descendió del vehículo.

En esa circunstancia apareció un vecino que intentó calmar las aguas, pero en medio del shock, avivó la furia de las víctimas que le pidieron que no intervenga por miedo a que el conductor intente escapar.

Tras el impacto, efectivos policiales y una ambulancia del servicio de emergencias UDEC llegaron al lugar. El conductor recibió asistencia médica por las lesiones sufridas, mientras que el comercio registró importantes destrozos materiales.