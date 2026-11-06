Más de 5000 dosis de cocaína en una bañera, 15 mil dólares en un oso de peluche y un cartel de Tony Montana

Tareas de inteligencia criminal, vigilancias, seguimientos y recopilación de elementos probatorios permitieron establecer la existencia de una organización dedicada a la comercialización de sustancias estupefacientes al menudeo en el barrio Santa Rosa (Las Casitas), con un circuito de abastecimiento proveniente de la localidad de Bosques.

A partir del análisis de las maniobras detectadas, se logró individualizar a los presuntos integrantes de la estructura, establecer los roles que desempeñarían y determinar los domicilios utilizados para el abastecimiento, acopio, fraccionamiento y distribución de las sustancias, mediante puntos de expendio fijos y dinámicos y la modalidad conocida como “pasamanos”.

En ese contexto, se identificó a Víctor Galván Condori, alias “El Peruano”, como principal proveedor y referente de la organización investigada, quién tenía una gigantografía de “Tony Montana”.

Los federales realizaron 27 allanamientos simultáneos con 800 policías, un helicóptero y varios vehículos. Uno de los hallazgos más importantes se dio en el domicilio del cabecilla, quién tenía escondidas 5000 dosis de cocaína debajo de una bañera. A su vez, encontraron 15 mil dólares dentro de un oso de peluche, maniobra pensada para dificultar el rastreo del dinero.

En las distintas requisas detuvieron a 11 personas y aprehendieron a otras 9, varias de ellas mujeres que formaban parte del movimiento habitual de las viviendas. Algunas de las casas eran quintas de gran valor. En el mismo sentido, se encontraron cuatro vehículos de alta gama dispositivos electrónicos y elementos presuntamente utilizados para el fraccionamiento.

Cómo resultado de las pesquisas, encontraron también cinco armas de fuego, 1600 euros y 12 millones de pesos. Además, hallaron ocultas 200 dosis de marihuana.

Durante el importante operativo, utilizaron un helicóptero, caballería, un camión táctico de comunicaciones y un puesto informático con operadores, destinados a brindar apoyo logístico, sanitario, tecnológico y operativo durante el desarrollo de las diligencias.