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"PASEADORES"

Tienen 19 años, salían a robar con un galgo y cayeron cuando la policía encontró al perro en un allanamiento

Personal de la Comisaría 13ra de La Plata detuvo a dos delincuentes en Gonnet que ya habían asaltado a varios vecinos.
 

Por Redacción

Viernes, 06 de noviembre de 2026 a las 19:54

Su hermana se fue de viaje y le dejó una misión: cuidar su casa ubicada en la zona de 502 y 4. No obstante, una tarde que salió a comprar, la alarma le advirtió que alguien había entrado a la vivienda.

Al volver descubrió que le habían reventado la puerta y le habían robado la televisión. Al revisar las cámaras, vio cómo dos hombres acompañados por un galgo, habían irrumpido tras merodear varios minutos por la cuadra.  

No había sido la primera víctima. La dupla de delincuentes, de 19 años, ya había asaltado a otros vecinos en Gonnet. Con los registros fílmicos como base, personal de la Comisaría 13ra de La Plata, los rastreó hasta dos casas ubicadas en calle 504. 

Al ingresar, lo primero que encontraron fue al perro que acompañaba a los delincuentes en todos los robos. A su vez, encontraron varias prendas que coincidían con las vistas en el vídeo de la víctima de 25 años. 

Los efectivos incautaron un buzo beige con capucha, un pantalón azul, una camiseta de color rojo y una bicicleta oscura usada por los ladrones. Fueron imputados y llevados a la comisaría. Continúa la búsqueda de los bienes robados.

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