Corrieron a una pareja para robarle la camioneta y le dispararon en la cabeza al joven de 27 años

Una pareja fue perseguida por dos delincuentes que los interceptaron en plena calle, los amenazaron con un arma y le exigieron que se arrojaran al piso. Los asaltantes intentaron robarle su camioneta pero, al no conseguirlo, le dispararon al joven de 27 años y escaparon con sus pertenencias. La víctima sufrió un roce de bala en la cabeza y fue trasladada a un hospital, donde recibió asistencia médica y quedó fuera de peligro. Los dos sospechosos fueron detenidos de la DDI La Matanza.

La investigación estuvo a cargo de la UFI N° 1, conducida por el fiscal Luciano Borda, y el Juzgado de Garantías N° 4, a cargo del juez Fernando Pino Guevara.

A partir del análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas, comunicaciones telefónicas y tareas de campo encubiertas, los investigadores lograron identificar a dos de los presuntos autores y establecer sus domicilios en Villa La Candela.

El hecho ocurrió el 16 de agosto pasado en la intersección de Centenera y Salta, en San Justo. Según la reconstrucción, los delincuentes se movilizaban en un Peugeot 408 blanco cuando interceptaron a la pareja y trataron de sustraerle su Chevrolet Tracker roja.

Durante el asalto, la amenazaron: "Quedate quieta, tirate al piso". También le preguntaron al novio si tenía un arma y, en medio del ataque, efectuaron un disparo que le provocó una herida superficial en la parte posterior de la cabeza.

Tras reunir pruebas sobre la participación de los sospechosos, la fiscalía solicitó dos órdenes de allanamiento, detención y secuestro. Los procedimientos se realizaron en viviendas de Villa La Candela y terminaron con la captura de Carlos Daniel Peralta (32) y Miguel Ángel Carbajal (33).

Durante los operativos, los efectivos secuestraron un teléfono celular y prendas de vestir que habían sido utilizadas durante el asalto. Los dos detenidos quedaron a disposición de la Justicia, acusados de robo agravado por el uso de arma de fuego en la modalidad de robo automotor y lesiones.