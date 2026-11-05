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Vértigo

Trepó a un árbol para escapar, quedó sentado sobre el tronco y el miedo a las alturas lo paralizó

Lo rescataron con una escalera. El delincuente bajó por sus propios medios y, apenas tocó el suelo, fue detenido. 
 

Por Redacción

Jueves, 05 de noviembre de 2026 a las 22:55

Un ladrón fue detenido en la localidad bonaerense de General Pacheco, partido de Tigre, luego de ingresar a robar a una vivienda y quedar atrapado en un árbol cuando intentaba escapar. El sospechoso debió ser rescatado con una escalera en un operativo que contó con la participación de la Policía bonaerense, Bomberos Voluntarios y Defensa Civil. 
 

El hecho ocurrió durante la mañana en una casa ubicada en la intersección de las calles Santa Fe y Corrientes. Según se informó, el delincuente trepó a un árbol para huir, pero quedó inmovilizado en altura y no pudo continuar con la fuga. 

La situación fue detectada por efectivos que patrullaban la zona y por operadores del Centro de Operaciones Tigre (COT), que siguieron el procedimiento a través de las cámaras de vigilancia municipales y el apoyo visual de un drone. 

Ante la situación, se desplegó un operativo para bajar al hombre, con la intervención de personal de Defensa Civil y Bomberos Voluntarios de General Pacheco, que utilizaron una escalera para concretar el rescate. 

Una vez que fue puesto a salvo, el sospechoso quedó detenido por efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y fue trasladado a una comisaría. El caso quedó a disposición de la Justicia.

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