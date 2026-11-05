Trepó a un árbol para escapar, quedó sentado sobre el tronco y el miedo a las alturas lo paralizó

Un ladrón fue detenido en la localidad bonaerense de General Pacheco, partido de Tigre, luego de ingresar a robar a una vivienda y quedar atrapado en un árbol cuando intentaba escapar. El sospechoso debió ser rescatado con una escalera en un operativo que contó con la participación de la Policía bonaerense, Bomberos Voluntarios y Defensa Civil.



El hecho ocurrió durante la mañana en una casa ubicada en la intersección de las calles Santa Fe y Corrientes. Según se informó, el delincuente trepó a un árbol para huir, pero quedó inmovilizado en altura y no pudo continuar con la fuga.

La situación fue detectada por efectivos que patrullaban la zona y por operadores del Centro de Operaciones Tigre (COT), que siguieron el procedimiento a través de las cámaras de vigilancia municipales y el apoyo visual de un drone.

Ante la situación, se desplegó un operativo para bajar al hombre, con la intervención de personal de Defensa Civil y Bomberos Voluntarios de General Pacheco, que utilizaron una escalera para concretar el rescate.

Una vez que fue puesto a salvo, el sospechoso quedó detenido por efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y fue trasladado a una comisaría. El caso quedó a disposición de la Justicia.