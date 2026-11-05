Uno amenazó a su pareja con un cuchillo, el otro se atrincheró en lo de su ex: los redujeron con la Taser

Dos hechos de violencia de género ocurridos anoche en la ciudad de Rosario requirieron la intervención de la Policía provincial con el uso de la pistola Taser, el equipamiento adquirido por el Gobierno de Santa Fe para casos que demanden el uso gradual de la fuerza. A través de la utilización del arma de baja letalidad, los agentes del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional II pudieron reducir, contener y trasladar a sede policial a ambos agresores.

Uno de los hechos se produjo cerca de las 19 en un domicilio de Ameghino al 3600, a partir de una comunicación telefónica que ingresó a la Central de Emergencias 911. Allí arribó una dotación policial para entrevistar a la víctima, una mujer de 50 años, quien exhibió un oficio judicial de exclusión del hogar que recae sobre su ex pareja por violencia familiar.

El personal policial que fue comisionado al lugar constató que el hombre de 48 años permanecía atrincherado en una de las habitaciones del inmueble, comunicándose a través de una ventana y sin permitir el acceso de terceros.

Ante la negativa de retirarse del domicilio, se procedió a desplegar el dispositivo Taser por parte de una operadora policial del Comando Radioeléctrico, lo que permitió reducirlo e inmovilizarlo. Una vez controlada la situación, los demás agentes lograron ingresar al dormitorio para concretar la aprehensión. Luego de la evaluación del personal del Sies, fue trasladado a la Comisaría 21° para quedar a disposición judicial.

El segundo hecho ocurrió alrededor de las 19.40 en un domicilio de Avenida del Rosario al 2400. Allí la víctima de 38 años manifestó a la Policía que su pareja, de 43 años, se encontraba agresivo y manipulaba un cuchillo de grandes dimensiones, argumentando que le habían robado dinero.

A partir de la comunicación entre el personal del Comando Radioeléctrico y operadores de la Central 911, solicitaron un operador Taser en el lugar ya que el hombre se mantenía agresivo, lo que implicaba un escenario de peligrosidad para la víctima y los efectivos policiales intervinientes.

Tras la utilización de la pistola Taser, los demás agentes lograron despojarle el arma blanca al agresor, reducirlo y colocarle las esposas de seguridad. El procedimiento también continuó en la Comisaría 21° de la Unidad Regional II.