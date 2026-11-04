Detuvieron al DJ de L-Gante: lo acusan de vender tusi en countries, fiestas privadas y boliches

Un DJ de 21 años que trabaja con el cantante L-Gante fue detenido en General Rodríguez, acusado de formar parte de una organización dedicada a comercializar drogas sintéticas y cocaína mediante un sistema de delivery en boliches, fiestas privadas, afters y barrios cerrados de la zona oeste del conurbano bonaerense. En los procedimientos también fueron arrestadas otras tres personas, entre ellas el presunto jefe de la banda, y se secuestraron 860 gramos de tusi y un arma de fuego.

La investigación está a cargo del fiscal Ezequiel Freydier y permitió identificar una estructura que, según los investigadores, tenía distintos niveles de participación: un presunto líder, colaboradores encargados del abastecimiento y una red de vendedores que distribuía las sustancias entre sus clientes. El DJ detenido fue identificado como Tiziano Garandan Lailhacar, conocido como "Tisi", de 21 años, quien trabaja junto a Elián Valenzuela, más conocido como L-Gante.

La causa comenzó el 23 de octubre, cuando el Ministerio Público Fiscal encomendó a la Policía Bonaerense tareas para establecer quiénes integraban la organización y cómo funcionaba el circuito de comercialización. Para avanzar con la pesquisa, los investigadores analizaron conversaciones de WhatsApp, audios, fotografías y otros elementos obtenidos de teléfonos celulares. También realizaron vigilancias encubiertas y revisaron registros de cámaras de seguridad.

Uno de los intercambios incorporados al expediente expuso el tipo de sustancias que comercializaban. "Gato, está re rica jajaja. Me puse un poquito y me durmió la jeta", le escribió un comprador a uno de los presuntos vendedores a través de WhatsApp.

De acuerdo con la reconstrucción de los investigadores, Gonzalo Ezequiel Prieto, alias "Duko", de 23 años, era quien encabezaba la organización. Martín Rodrigo Samarra, conocido como "Sama", de 25, y otro sospechoso de apellido Orellana habrían cumplido funciones de colaboración directa y abastecimiento de drogas a los vendedores. En ese último eslabón también fueron identificados Garandan, Agostina Díaz, de 22 años, y otros dos sospechosos apellidados Aguilera y Salvador.

Con las pruebas reunidas, la Justicia autorizó ocho allanamientos en distintos domicilios de General Rodríguez, que se concretaron este miércoles. Los operativos terminaron con cuatro detenidos: Garandan, Prieto, Samarra y Díaz. Además, Orellana consiguió escapar por los fondos de una vivienda cuando ingresaron los efectivos y ahora es buscado.

Durante los procedimientos se incautaron 860 gramos de tusi, fraccionados en 43 bolsas herméticas, un revólver calibre .22 largo, una balanza de precisión, cuatro teléfonos celulares, tres chips y anotaciones que serán examinadas para profundizar la investigación.

La causa cuenta con ocho detenidos en total, ya que otros cuatro sospechosos habían sido arrestados hace aproximadamente un mes y permanecen bajo prisión preventiva. Además, los investigadores tienen a otras 17 personas individualizadas, mientras continúan las medidas para localizar a los prófugos.

En el expediente interviene el Juzgado de Garantías N° 2 del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez y se investiga una presunta infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes.