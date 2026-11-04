"Te voy a matar": grababan videos para amenazar con fusiles a Milei y “derrocar al gobierno”

Luego de dos denuncias efectuadas a la línea 134 del Ministerio de Seguridad Nacional, agentes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) detuvieron a dos hombres que habían esgrimido amenazas contra el Presidente Milei y mensajes golpistas vía redes sociales. Los operativos fueron realizados en las localidades bonaerenses de Los Hornos y Wilde.

En un primer operativo efectuado en la localidad de Los Hornos, La Plata, los federales detuvieron a un hombre mayor de edad, acusado de amenazas de muerte contra el presidente Javier Milei. La investigación para dar con este sujeto había comenzado en agosto pasado, luego de una comunicación recibida en la línea de denuncias 134. En ella, una persona anónima advertía sobre una publicación subida en la red social “TIKTOK”, la cual manifestaba: “Te voy a matar Milei, pelo de muñeco, hijo de puta, la puta que te pario”.

Ante este hecho, los detectives llevaron a cabo distintas pesquisas y tareas de análisis, identificando finalmente al usuario del perfil en cuestión; como así también su lugar de residencia. De esta manera, los uniformados allanaron el lugar. Allí apresaron al ciudadano y secuestraron diversas prendas de ropa, entre ellas una bufanda color marrón con blanco, un buzo negro con rayas blancas y zapatillas blancas con rayas negras, todas con características similares a las utilizadas por el investigado en los videos amenazantes.

Intervinieron el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 1, a cargo de la Dra. María Servini, Secretaría N° 2, a cargo del Dr. Hugo Mendieta y el Juzgado Federal Nº3 de La Plata, a cargo del Dr. Kreplak, Secretaria Nro. 7 del Dr. Shapiro.

Por otra parte, a fines de octubre pasado se dio otra causa, tras un llamado a la línea 134 donde un vecino alertó sobre un usuario de una reconocida red social, quien realizaba publicaciones amenazantes dirigidas al gobierno actual. En este caso, el denunciante manifestó: “Sube contenido diciendo que hay que derrocar al gobierno actual”. “En uno de sus videos se ven armas de fuego, específicamente fusiles”, aportando imágenes de la mencionada red social, donde se visualizaba un libro con dibujos y escritos varios, entre ellos la frase: “Muerte o libertad”, “Rompiendo las barreras del algoritmo”, observándose además armas y la voz de un hombre que decía: “Dónde estás, gorrudos de mierda?” “Ese Falcon verde no les hace acordar a algo? dictadura, gente desaparecida muerta”.

Ante ello, personal de la División Delitos Constitucionales de la PFA inició tareas de campo y de inteligencia, tras las cuales se estableció la identidad y el paradero del individuo en cuestión, por orden de la Fiscalía Descentralizada de Quilmes a cargo de la Dra. Silvia Cavallo.

Fue así que con el total de la información obtenida, el Juzgado Federal de Garantías de Quilmes, a cargo del Dr. Armella, ordenó el allanamiento a un inmueble sospechoso, ubicado en la Avenida Crisólogo Larralde. Allí fue notificado de la causa un joven argentino de 19 años, señalado como el posible autor de las amenazas. Además, se secuestró un teléfono celular y una notebook desde donde se habrían realizado dichas amenazas.