Jugaba con su mamá y un ladrón entró por la ventana para robarles: el bebé se desesperó

Una mujer jugaba con su bebé cuando un delincuente ingresó a la vivienda por la ventana y se llevó un celular y otras pertenencias. El asalto ocurrió en el partido bonaerense de Lomas de Zamora y quedó registrado por cámaras de seguridad. El sospechoso permanece prófugo.

El hecho se produjo en una casa ubicada en la intersección de Sixto Fernández y Olazábal. Según se pudo reconstruir a partir de las imágenes, el asaltante había observado previamente los movimientos de la propiedad y detectado que una de las ventanas permanecía abierta.

En una primera pasada, el delincuente advirtió esa situación y se alejó. Sin embargo, minutos después regresó y se quedó sentado frente a la vivienda, aparentemente a la espera de encontrar el momento indicado para entrar. Cuando consideró que tenía la oportunidad, se cubrió el rostro, saltó una pared y accedió al interior por la ventana.

En ese momento, la mujer se encontraba con su bebé y registraba con el celular una escena cotidiana de juegos. La irrupción del desconocido quedó captada en medio de esa situación, mientras la madre intentaba tranquilizar al pequeño y le decía: "No grites".

Una vez dentro, el ladrón se apoderó de un teléfono celular y otros objetos de valor, que guardó en una bolsa antes de escapar. A pesar de la violenta irrupción, no agredió físicamente a la mujer ni al bebé.

El asaltante todavía no fue identificado ni detenido y permanece prófugo, por lo que es intensamente buscado.