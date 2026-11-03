Vendía certificados truchos de ANSES para cobrar la AUH y cayó con una cámara oculta

Una mujer de 44 años fue identificada y quedó imputada por la venta de formularios apócrifos de la ANSES para tramitar la Asignación Universal por Hijo (AUH), luego de caer en una compra pactada con un policía encubierto que se hizo pasar por un cliente. Durante dos allanamientos realizados en el partido bonaerense de Merlo, los investigadores secuestraron 237 planillas del organismo, sellos médicos y de establecimientos educativos y sanitarios.

La investigación estuvo a cargo de la Dirección de Investigaciones de Delitos Económicos, dependiente de la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado, con intervención del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2, Secretaría N° 8, a cargo de Ignacio Calvi, y del Juzgado Federal N° 2, a cargo de Jorge Ernesto Rodríguez, del Departamento Judicial Federal de Morón.

La causa se inició a partir de una denuncia presentada por un empleado de la Oficina Anticorrupción, quien advirtió una publicación en Facebook Marketplace en la que se ofrecían formularios PS 1.47 de la ANSES, presuntamente falsificados, con sellos y firmas atribuidos a una profesional médica. También se promocionaban recetas y certificados médicos de reposo.

A partir de las tareas investigativas, se coordinó una compra pactada en la estación de Merlo. El encuentro fue registrado por una cámara corporal que llevaba el agente encubierto, quien se presentó como un falso comprador. En las imágenes se escucha a la sospechosa decir: “Acá están los dos papeles”. Durante la conversación, además, le aclaró que los documentos no podían presentarse en el municipio de Merlo y le sugirió otras localidades para utilizarlos: “En Libertad, sin problemas... Ituzaingó, Morón...”.

El policía le transfirió 30.000 pesos por la documentación y le consultó: “Fijate si te llegó”. Ese pago resultó clave para identificar a la sospechosa, ya que permitió establecer la titularidad de la cuenta bancaria que recibió el dinero. A partir de las consultas realizadas ante los organismos correspondientes, los investigadores comprobaron que los formularios eran apócrifos y que la médica cuya firma y datos figuraban en ellos no tenía relación con la mujer ni había participado en su confección o emisión.

El análisis de movimientos bancarios, billeteras virtuales y del teléfono celular vinculado a la causa permitió establecer que la imputada presuntamente operaba junto a su pareja y utilizaba distintos puntos de encuentro para entregar la documentación. Luego de las tareas de campo, los investigadores individualizaron a ambos y localizaron dos domicilios en Merlo que serían utilizados como residencia habitual y alternativa.

Con las pruebas reunidas, la Justicia ordenó dos allanamientos, en los que se secuestraron 237 planillas de ANSES, un teléfono celular, tres sellos médicos, uno de directora de escuela y otros dos correspondientes a establecimientos educativo y sanitario. La mujer, identificada como Claudia Isabel Ruiz Díaz, de 44 años, fue notificada de la imputación por el delito de falsificación de documentos públicos y quedó a disposición de la Justicia.