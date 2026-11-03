"¿Cómo es la contraseña?": la empleada se negó a darle la clave de su celular y arrancó la caja con $60 mil

Un joven de 19 años fue detenido en la ciudad de Batán, acusado de asaltar un comercio de venta de verduras, donde amenazó con un cuchillo a una empleada de 21 años, le robó su teléfono celular y arrancó la caja registradora que contenía unos 60 mil pesos. Durante el robo, también le exigió a la víctima la contraseña del dispositivo para acceder a sus cuentas bancarias, pero ella se negó a darle la clave.

El hecho ocurrió cerca de las 11.30 en un local ubicado en inmediaciones de avenida Perón y Domingo Batán. “La plata y el celular”, le exigió el delincuente, que llevaba el rostro cubierto y vestía ropa oscura. “¿Cómo es la contraseña del teléfono, no la sabés?”, inistía para vaciarle las cuenas.

Primero le quitó su iPhone 13 y luego se apoderó de la caja registradora. En ese momento, la empleada logró salir corriendo del comercio para pedir ayuda a los gritos, mientras el asaltante escapó en dirección a la colectora.

A partir de la denuncia y del análisis de las cámaras de seguridad, efectivos de la Comisaría Octava y del Grupo Técnico Operativo desplegaron un operativo de búsqueda. Durante las recorridas, observaron al sospechoso caminando por la zona de las calles 136 y 155. Al advertir la presencia policial, intentó escapar y descartó el teléfono robado entre los pastizales, aunque fue interceptado en inmediaciones de la colectora y calle 136.

En su poder llevaba 23.300 pesos en efectivo, que serían parte del dinero sustraído. El celular fue recuperado y se dispuso su restitución a la víctima. Intervino la UFI Nº 14, a cargo de Fernando Berlingeri, que ordenó notificar al acusado por el delito de “robo agravado por el uso de arma blanca” y trasladarlo a la Unidad Penal Nº 44 de Batán.