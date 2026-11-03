Salía a robar en una moto con pedido de secuestro, frenó en el semáforo y un policía lo bajó de prepo

Un hombre de 48 años fue detenido en el barrio Alberdi de la ciudad de Córdoba cuando circulaba en una moto buscada por la Justicia y que estaría vinculada a distintos hechos delictivos.

El sospechoso fue sorprendido por un policía cuando frenó en un semáforo: el efectivo lo agarró de la mochila, lo hizo bajar por la fuerza y giró la llave para apagar el motor.

El procedimiento se concretó en Arturo M. Bas al 300, luego de que el operador de las cámaras de videovigilancia del sistema 911 alertara a los uniformados sobre los movimientos del motociclista. A partir de esa información, los efectivos iniciaron un seguimiento controlado que permitió localizarlo e interceptarlo.

Durante el operativo, la Policía secuestró una Bajaj Rouser NS 200 cc que registraba un pedido judicial y que estaría relacionada con varios hechos delictivos cometidos en ese sector de la ciudad. También incautaron un casco, una mochila y prendas de vestir.

Finalmente, el hombre fue trasladado a una dependencia policial y quedó a disposición de la Justicia, mientras se avanza con las actuaciones para determinar su posible vinculación con los hechos investigados.