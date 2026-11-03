Tenía un freezer con candado repleto de marihuana en el cuarto de su hija: secuestraron 575 kilos

Tenía un freezer con candado en la habitación de su hija y adentro escondía marihuana. El insólito hallazgo fue uno de los puntos más impactantes de dos allanamientos en Parada Robles, partido de Exaltación de la Cruz, donde la Policía desbarató una estructura de cultivo indoor y secuestró 575 kilos de cannabis, cocaína y un arma de fuego. Dos hombres fueron detenidos y los 40 kilos de cogollos incautados tienen un valor de mercado de 280 millones de pesos.

El operativo, denominado “Sueño Verde”, estuvo a cargo de la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas, Delegación Zárate-Campana, en el marco de una investigación encabezada por la UFI del Área de Investigaciones de la Ley 23.737 y Robo de Mercadería en Tránsito, a cargo del fiscal Matías Ferreiros, con intervención del Juzgado de Garantías Nº 2, a cargo de Julio Andrés Grassi, del Departamento Judicial Zárate-Campana.

La causa comenzó el 22 de junio de 2026, a partir de información sobre la presunta producción y comercialización de estupefacientes en dos inmuebles del barrio Parque Exaltación, en la localidad de Parada Robles. A partir de entonces, los investigadores realizaron vigilancias encubiertas, seguimientos y registros fílmicos que permitieron identificar una presunta organización dedicada al cultivo de cannabis en interiores, el almacenamiento y la distribución de la droga.

De acuerdo con las tareas investigativas, uno de los inmuebles era utilizado principalmente para el cultivo de las plantas, mientras que el otro funcionaba como lugar de acopio de sustancias y armas. Con las pruebas reunidas y la correspondiente autorización judicial, se concretaron dos allanamientos simultáneos que permitieron descubrir una importante infraestructura de producción de marihuana.

En uno de los predios encontraron instalaciones equipadas con sistemas de iluminación, ventilación, extracción, riego y climatización, destinados a controlar la temperatura y la humedad necesarias para el crecimiento de las plantas. El complejo también contaba con cabañas, piletas y distintos espacios recreativos, en un entorno de características lujosas.

Durante los procedimientos se secuestraron 535 kilos de plantas de marihuana, correspondientes a 334 ejemplares, y otros 40 kilos de cogollos distribuidos en 37 bolsas. Además, incautaron 35 gramos de cocaína fraccionados en 39 envoltorios, 390.250 pesos y 1.400 dólares en efectivo.

Entre los elementos encontrados también había un revólver calibre .32 corto, sin marca ni numeración visible, siete cartuchos del mismo calibre, dos balanzas, dos máquinas termoselladoras, dos teléfonos celulares, una tablet y una notebook. Los efectivos también secuestraron bolsas tipo Ziploc, tijeras, recortes de nylon y distintos dispositivos utilizados para el acondicionamiento de los estupefacientes.

Según la estimación incorporada a la investigación, los 40 kilos de cogollos incautados, calculados a un valor de referencia de 7.000 pesos por gramo, tendrían un potencial de comercialización de 280 millones de pesos. La cifra es estimativa y no constituye una valuación judicial definitiva.

Como resultado de los procedimientos fueron aprehendidos Brígido P., de 31 años, acusado de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización en concurso real con comercio de estupefacientes y tenencia ilegal de arma de fuego, y Carlos M., de 45, imputado por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Ambos quedaron a disposición de la Justicia.