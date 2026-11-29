El hecho ocurrió en el barrio de Balvanera cuando una mujer de 34 años estaba con su coche frenado frente a un semáforo en la intersección de las calles Anchorena y Carlos Gardel.

En ese momento, uno de los delincuentes se acercó a la ventanilla de la conductora y comenzó a hablarle, mientras dos cómplices sorprendieron por el lado del acompañante e ingresaron al vehículo. Entre los tres hombres, de 19, 24 y 40 años, le sustrajeron a la mujer un teléfono celular y una billetera con documentación personal, para luego escapar corriendo del lugar.

Los delincuentes ingresaron a la estación Carlos Gardel de la Línea B, por lo que personal policial del Departamento Subte desplegó un operativo cerrojo dentro de la estación.

Ese operativo impidió que los delincuentes abordaran una formación y facilitó las detenciones en pocos minutos. Durante la fuga, los imputados habían descartado una mochila que contenía una billetera negra con el DNI de la damnificada, además de otros elementos de interés para la causa. Uno de los sospechosos arrojó un teléfono celular dentro de un cesto de residuos de la estación, el que fue reconocido por la víctima como de su propiedad.

Durante el procedimiento también se secuestraron un teléfono iPhone y otro Samsung que se encontraban entre las pertenencias de los detenidos.

Los tres imputados tienen domicilio fijado en José León Suárez, provincia de Buenos Aires, y todos registran antecedentes.

El más joven, de 19 años, cuenta con antecedentes por hurto, robo y portación de armas no convencionales, con registros acumulados desde que tenía 16 años. El detenido de 40 años registra antecedentes por robo, amenazas, lesiones, atentado y resistencia a la autoridad, además de actuaciones por prestar servicios como trapito. El tercer imputado, de 24 años, también posee antecedentes por robo.

Interviene el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 18, a cargo de Soledad Mariño, con intervención de la Secretaría 156 de Jimena Castro, que dispuso la detención de los tres imputados y el secuestro de los elementos hallados.