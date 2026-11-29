A partir de una exhaustiva investigación, detectaron un domicilio en Bormida al 6400 que proveía de drogas y armas a las Torres del Complejo Etchepare. Bajo la carátula de tenencia ilegal con fines de venta, los agentes allanaron el sitio y se encontraron con una sorpresiva escena.

Dentro de la casa había dos mujeres picando cocaína con una tarjeta de crédito dentro de un plato delante de sus hijos menores de edad. A su vez, estaba presente un hombre de 29 años, cabecilla de la estructura narco.

Durante la requisa encontraron un total de 110 envoltorios de cocaína y media docena de celulares, entre ellos un iPhone 11, cuyo origen y obtención es materia de investigación. También encontraron casi 20 municiones de distintos calibres y elementos de corte.

Si bien las mujeres de 19 y 34 años no fueron detenidas, sí quedaron en calidad de aprehendidas. Su presencia y participación, le permitió a la Justicia ampliar la causa de “tenencia ilegal de estupefacientes” a “asociación ilícita”.

La Justicia ordenó la entrega de los niños de 13, 6 y 3 años. El hombre detenido fue trasladado a la Unidad Penal 44 de Batán.