Los efectivos que participaron del operativo fueron alertados por un intento de robo perpetrado por motochorros contra un repartidor que bajaba mercadería en Scalabrini Ortiz y Charcas.

Con las características físicas, de vestimenta y de la moto en la que circulaban los ladrones, los oficiales de las divisiones Servicios Móviles de Prevención y Servicios Especiales de Tránsito de la Policía de la Ciudad ubicaron a los sospechosos. Los ladrones intentaron escapar, pero fueron interceptados en Niceto Vega y Thames, a unas 15 cuadras distancia.

Los delincuentes, de 24 y 18 años, cuentan con antecedentes delictivos y tienen domicilio fijado en Villa Fiorito y Villa Caraza, correspondiente a los partidos bonaerenses de Lomas de Zamora y Lanús, respectivamente.

Ambos fueron reconocidos por el damnificado como los responsables del intento de robo. La moto, una Corven Mirage 110, figura a nombre de un tercero y uno de los delincuentes portaba un cuchillo de cocina en la cintura.

Los imputados quedaron detenidos por disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 20, a cargo de Alejandra Mercedes Alliaud, Secretaría 162 de Pablo Daniel Bebebino, que dispuso también el secuestro de la moto, el cuchillo y dos cascos.

En ese marco, otros efectivos de Motorizada acudieron ante un aviso de un transeúnte que dijo haber presenciado que un punguista le había abierto la riñonera a un usuario del subte en la estación Palermo de la línea D.

Allí fueron los oficiales y detuvieron al sospechoso, un chileno de 29 años, a quien le incautaron el DNI del damnificado y tarjetas bancarias.

Durante el operativo saturación, con personal de las comisarías vecinales de las comunas 14 y 2 y agentes de Tránsito, fueron remitidas a playa 43 motos por distintas irregularidades, especialmente por falta de documentación.