A partir de un informe del software de inteligencia artificial, los investigadores lograron reconstruir el recorrido del vehículo sustraído e identificar un domicilio que era usado por las mujeres y otros cómplices como vivienda y guarida.

Al ingresar al inmueble, ubicado en Silverio Córdoba al 1600, los efectivos encontraron el Ford Ka buscado, que se encontraba sin sus chapas patentes colocadas.

Durante la requisa también se secuestraron dos teléfonos celulares, dinero en efectivo, recortes de nylon, una balanza de precisión, una pistola calibre 22 con su cargador y siete municiones, además de un cartucho calibre 9 mm.

Asimismo, se hallaron sustancias que, sometidas a las pruebas orientativas correspondientes, arrojaron resultado positivo para cocaína, con un peso total de 40,1 gramos, distribuidos entre sustancia compacta y 51 envoltorios.

Como resultado del procedimiento, dos mujeres identificadas como Ornela L. de 19 años y Brenda T. de 27, quedaron detenidas por los delitos de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y tenencia de arma de fuego de uso civil.

En tanto, otras dos personas, de 43 y 74 años, fueron inicialmente aprehendidas en el marco de actuaciones por encubrimiento y posteriormente recuperaron su libertad por disposición de la Fiscalía interviniente.

En el lugar trabajó personal de Policía Científica de la PDI San Lorenzo, que realizó pericias sobre el automóvil y levantó dos rastros del vidrio de la puerta del conductor.