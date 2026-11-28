El uso estratégico de tecnología de vigilancia y drones térmicos, permitió detectar a un homicida durante una serie de seis allanamientos simultáneos y aprehenderlo tras una persecución policial.

De acuerdo con el reporte policial, los agentes detectaron la salida de un hombre en motocicleta e identificaron a Muñoz Huenchullán. Al advertir la presencia policial, el sospechoso emprendió la fuga en dirección al centro de Trelew y hacia la Ruta Provincial N° 25.

La persecución se extendió por aproximadamente 25 cuadras, hasta que el hombre perdió el control de la motocicleta. Finalmente, fue aprehendido en la intersección de avenida Ciudad de La Plata y 26 de Noviembre Norte.

El caso que motivó las diligencias ocurrió el pasado 19 de noviembre, alrededor de las 22:45, en una vivienda de calle Paraguay. Según la investigación, un sospechoso ingresó al domicilio, redujo y ató a la víctima bajo amenazas con un arma de fuego, para sustraer dinero y otros elementos. Luego se retiró en bicicleta.

A partir de las tareas investigativas, la División Policial de Investigaciones (DPI) de Trelew, con la colaboración del Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP), realizó seis allanamientos simultáneos desde las 6 de la mañana en los barrios INTA, Moreira 3 y Moreira 4. Durante los procedimientos se secuestraron teléfonos celulares y una cadena colgante perteneciente al damnificado, entre otros elementos de interés.

Tras su recaptura, Muñoz Huenchullán quedó alojado momentáneamente en dependencias de la Comisaría Seccional Segunda, a la espera de la audiencia de control de detención.