La detención de un narco y el posterior análisis de su teléfono celular permitió detectar a una estructura delictiva dedicada a la venta al menudeo en el barrio San Jorge que contaba con búnkers, vendedores y “soldados”.

En una causa caratulada como tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, tenencia ilegítima de armas de uso civil condicional y de munición de guerra, los efectivos de la Departamental secuestraron más de 200 envoltorios de droga.

En total, detuvieron a siete personas, de 16, 17, 18, 19, 37 y 39 años. Los delincuentes tenían funciones bien diferenciadas. Mientras unos se dedicaban al fraccionamiento y corte de las sustancias, otros oficiaban de vendedores o “soldados” que custodiaban los “points”.

Los efectivos incautaron un revólver marca tanque calibre 38, una pistola sin marca y 9 cartuchos cal. 22 largo A su vez hallaron un envoltorio con 31 gramos de marihuana, 216 envoltorios chicos con 280,8 gramos de cocaína. A su vez, 12 teléfonos celulares, 05 balanzas de precisión, $245.000 en efectivo y elementos varios de corte y fraccionamiento.

Uno de los hallazgos más llamativos fue el de un chaleco antibalas de fabricación casera con placas metálicas. La causa, que se había originado hace más de un mes, continúa avanzando y no se descartan nuevas detenciones en la zona.