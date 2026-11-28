Ocurrió sobre la calle Dinkeldein alrededor de las 18:30 cuando los ladrones estacionaron y entraron a punta de pistola con las caras cubiertas por los cascos. La empleada atendía sola y en ese momento no había ningún otro cliente.

La secuencia fue rápida y tensa: uno fue directo hacía ella y le acorraló contra el mostrador. Para evitar que grite, le tapó la boca y le preguntó dónde estaba el dinero. Mientras tanto el otro abrió la caja y empezó a sacar el efectivo.

En el mientras tanto, la víctima suplicaba que paren y que no le hagan nada. Cómo no paraba de gritar, le apoyaron el revólver en la frente. El otro ladrón le exigió el iPhone, pero cómo se negó a dárselo, le pegaron un culatazo.

Segundos después y para evitar ser atrapados, salieron corriendo y se fugaron. La víctima, completamente en shock, les “agradeció” por no haberla matado. El local contaba con rejas, cinco cámaras de seguridad, botón antipánico y sistema de alarma.