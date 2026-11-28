Personal de la División Investigaciones Comunales 1 Sur llevó adelante las tareas para dar con los responsables de un robo a mano armada de un Citroën C3 negro cometido el pasado 2 de noviembre en el cruce de Cochabamba y Piedras.

Con la intervención de la Unidad de Flagrancia Sur, prosecretaría de Dolores Hernández, debido al posible delito de sustracción de autopartes, se inició una investigación para dar con los responsables y se obtuvieron dos domicilios en Villarino al 2300 que pertenecían a los imputados y uno de ellos funcionaba como desarmadero.

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Número 29, Secretaría 152 de Federico Laderach, ordenó los allanamientos en los inmuebles, en donde se encontraron los imputados y el auto que había sido sustraído.

En el procedimiento, los efectivos encontraron una moto Honda y cartuchos de armas de fuego: doce calibre 44 milímetros, siete calibre 9 milímetros y una vaina servida calibre 44 milímetros.

Había tres tarjetas bancarias, una de ellas a nombre del damnificado del robo del auto, dos llaves y dos teléfonos celulares, y más de 150 autopartes: tres cubiertas, once llantas, cinco ruedas completas, dos tubos de GNC, tres techos corredizos, catorce alerones, dos volantes, dos tapas de cilindros, dos parrillas de suspensión, tres árboles de levas, dos radiadores, dos múltiples de admisión, trece amortiguadores de motos, cableado eléctrico automotor, dos chapas patentes, dos apoyapiés, un sistema de frenos, dos instrumentales y un plástico frontal de moto, tres puertas laterales, tres portones traseros, seis paragolpes, dos consolas centrales, un múltiple de escape, un cárter, dos tapas de válvulas y 85 ópticas de diversas marcas y modelos.

Al ser verificada las identidades de los detenidos en los sistemas, se verificó que ambos contaban con antecedentes: el de 45 tenía causas por lesiones culposas y sustracción de automotores de 2018 a 2025; mientras que el de 54 poseía en su prontuario actuaciones por violencia familiar en 2025 y 2026, además de una prohibición de acercamiento.

Se consultó con el magistrado interventor, que avaló la actuación policial en la causa por el robo automotor agravado por el uso de arma de fuego y el secuestro de todos los elementos hallados.