Una mujer fue interceptada por efectivos de Gendarmería Nacional durante un operativo de control vehicular sobre la Ruta Nacional 11, en la ciudad formoseña de Clorinda. Al requisarla, los uniformados encontraron una bolsa con marihuana que llevaba oculta entre sus cabellos, debajo de un rodete.

El procedimiento estuvo a cargo de integrantes del Escuadrón 16 Clorinda, quienes realizaban controles sorpresivos a la altura del kilómetro 1.286, cuando detuvieron la marcha de una motocicleta conducida por la mujer, mayor de edad.

Al solicitarle la documentación correspondiente, los gendarmes advirtieron que la conductora se mostraba visiblemente nerviosa y evitaba quitarse el casco. Ante esa actitud, decidieron trasladarla al puesto de control para realizar una requisa más exhaustiva, con la intervención de personal femenino de la fuerza.

Durante la inspección, las uniformadas descubrieron que la mujer ocultaba entre sus cabellos, disimulada debajo de un rodete, una bolsa de nylon transparente que contenía 24,43 gramos de cannabis sativa.

Por disposición del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 1 de Clorinda, la droga fue secuestrada y la mujer quedó supeditada a la causa judicial.