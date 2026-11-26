Un chofer de aplicación de 41 años fue detenido luego de un operativo policial desplegado a partir de varios llamados a la línea de emergencias 911 que alertaban sobre los pedidos de auxilio de una mujer que viajaba como pasajera. Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron 16 teléfonos celulares nuevos y otros elementos.

El hecho ocurrió durante la noche en el boulevard Illia al 600, donde personal policial logró localizar un Fiat Cronos en el que se trasladaban el sospechoso, una mujer de 28 años y su hijo de cuatro.

Según se informó, el hombre se había negado a permitir que la mujer descendiera del vehículo, pese a sus reiterados pedidos de auxilio. Al momento de la intervención, los efectivos advirtieron que el conductor presentaba signos de haber consumido alcohol.

Tras el operativo, los policías consiguieron que la mujer y el niño descendieran del rodado y procedieron a detener al hombre, quien quedó imputado por el delito de privación ilegítima de la libertad.

En la requisa del auto, los investigadores secuestraron 16 teléfonos celulares nuevos, cargadores portátiles, auriculares y el Fiat Cronos en el que se movilizaba el sospechoso.

Finalmente, el detenido y los elementos incautados fueron trasladados a la dependencia policial y quedaron a disposición de la Justicia.