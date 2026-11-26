Una investigación por un robo bajo la modalidad de "viuda negra", cometido en Ramos Mejía, permitió desarticular una banda delictiva que tenía como líder a una joven de 20 años detenida en una unidad penitenciaria por un homicidio agravado. La mujer captaba a sus víctimas a través de aplicaciones de citas y, con la colaboración de otros integrantes, las drogaba para robarles.

El caso se inició el 14 de septiembre pasado, cuando Darío Córdoba, de 46 años, denunció que había sido víctima de un asalto en su domicilio, ubicado en la intersección de Balcarce y 12 de Octubre, en Ramos Mejía, partido de La Matanza.

Según relató, había conocido a través de una red social a una joven llamada Camila, quien se presentó en su vivienda. Después de compartir una bebida, perdió el conocimiento y, al despertarse, fue golpeado a puñetazos. En ese momento advirtió que la mujer y otros dos hombres le habían sustraído distintas pertenencias.

A partir de la denuncia, detectives de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) La Matanza analizaron las cámaras de seguridad de la zona, reconstruyeron los recorridos de fuga y realizaron tareas de campo e intervenciones telefónicas. Esas medidas permitieron identificar a los presuntos integrantes de la organización, que tenían domicilios en distintos barrios de emergencia de la Ciudad de Buenos Aires.



En el video se ve cómo la viuda negra manipula el somnífero en el baño y en otra imagen aparece en ropa interior chateando con sus cómplices por WhatsApp. La secuencia muestra el momento en que los ladrones revisan toda la casa en busca de dinero. Robaron una camioneta y una moto.

La investigación permitió establecer que la jefa de la banda era Clotilde Beatriz Lezcano, de 20 años, quien ya se encontraba detenida en la Unidad Penitenciaria N° 8 de Los Hornos por un homicidio agravado criminis causa, cometido bajo una modalidad similar. De acuerdo con los investigadores, incluso desde su lugar de detención continuaba captando víctimas mediante aplicaciones de citas.

El resto de los integrantes se encargaba de suministrar somníferos a los hombres que eran contactados para dejarlos inconscientes y, posteriormente, sustraerles sus objetos de valor.

Con la colaboración de la Policía de la Ciudad, la fiscalía solicitó seis órdenes de allanamiento en distintos domicilios de las villas 21-24 y Zavaleta, en la zona sur porteña, además de un procedimiento en el establecimiento penitenciario donde está alojada la presunta líder.

Como resultado de los operativos fueron detenidos cinco sospechosos: Mailén Antonela Azcárate (18), Dalila Ivana Encina (20), Ever Gabriel Benítez Lezcano (23), Lucas Ezequiel Acosta (19) y Francisco Hernán Benítez Lezcano (19).

Durante los procedimientos, los efectivos secuestraron numerosos teléfonos celulares, cinco blísteres de medicamentos somníferos, tres tablets, dos netbooks, un iPad, dos corta candados, dinero en efectivo y distintas prendas de vestir y elementos que serán analizados en el marco de la causa.

Además, en la celda de Lezcano incautaron otros siete teléfonos celulares, que quedaron incorporados a la investigación para determinar su posible vinculación con las maniobras delictivas.

La causa fue caratulada como robo agravado por su comisión en poblado y en banda, bajo la modalidad de viuda negra, con intervención del Juzgado de Garantías N° 5 y la UFI N° 11 del Departamento Judicial La Matanza. La fiscalía avaló lo actuado y dispuso que los cinco detenidos sean trasladados para prestar declaración en la primera audiencia del día siguiente.