Tres hombres fueron detenidos en La Plata luego de una persecución que terminó a los tiros y con un choque contra un patrullero. Integraban una organización dedicada a cometer entraderas y secuestraron dos camionetas con pedido de captura, tres armas de fuego, herramientas, máscaras y elementos utilizados para ingresar a las viviendas y escapar de la Policía.

El procedimiento se inició cuando personal del Grupo Técnico Operativo (GTO) realizaba tareas de prevención en el barrio El Mondongo y detectó una camioneta Hyundai Creta gris oscuro que circulaba con una patente que, al ser consultada en el sistema informático, correspondía a una Dodge Ram.

Los efectivos comenzaron a seguir el vehículo de manera discreta y observaron que ingresó a una cochera ubicada en la zona de las calles 119 y 63. Poco después, cuatro hombres salieron caminando del lugar y subieron a un Volkswagen Vento blanco sin patente colocada. Los sospechosos llevaban ropa oscura y tenían sus rostros cubiertos.

La situación fue comunicada a otros móviles policiales y, cuando el auto circulaba por la zona de 122 y 64, efectivos del SASU intentaron interceptarlo con sirenas y balizas. Sin embargo, los ocupantes ignoraron la orden y escaparon a toda velocidad.

La persecución se extendió por distintas calles hasta llegar a 13 y 71, donde el conductor intentó incorporarse a una avenida en contramano y chocó contra un patrullero del Comando de Patrullas. Como consecuencia del impacto, un sargento sufrió una lesión en la mano izquierda.

En medio del operativo también colisionaron otros dos móviles policiales y dos efectivos sufrieron lesiones leves.

Tras el choque fueron detenidos Santiago Tomás Patiño Meyer, de 24 años; Carlos Ariel Paredes, de 33, e Iván Alexander Monzón Vega, de 25. Durante las requisas, los policías secuestraron teléfonos celulares con auriculares conectados, una impresora, rodilleras, guantes y prendas oscuras.

Posteriormente, los investigadores localizaron al propietario de la cochera y, con su autorización, ingresaron al lugar. Allí encontraron la Hyundai Creta, cuyo dominio original era AO821YY y que tenía un pedido de secuestro activo desde el 21 de septiembre de este año, solicitado por la comisaría novena de La Plata en una causa por robo agravado.

Junto a esa camioneta también había un Volkswagen Nivus blanco que tenía colocadas patentes correspondientes a otro vehículo. Al verificar sus datos, los policías establecieron que su dominio original era AG825KX y que registraba un pedido de secuestro activo desde el 13 de septiembre, requerido por la comisaría décima de Lanús en una causa por robo automotor.

Con la intervención de Policía Científica, los efectivos realizaron una requisa exhaustiva de la Hyundai Creta y encontraron un verdadero arsenal de elementos presuntamente utilizados para cometer entraderas: una pistola Bersa calibre 9 milímetros con cargador completo, otra Bersa calibre .380 con la numeración suprimida, una carabina Winchester calibre .22, linternas, una escalera plegable, dos barretas y un criquet neumático.

También secuestraron un balde con numerosos miguelitos metálicos de fabricación casera, tres máscaras, guantes, mochilas y distintas prendas oscuras. Los investigadores sospechan que los elementos eran utilizados para ingresar a las viviendas, ocultar la identidad de los delincuentes y dificultar las persecuciones policiales mediante la colocación de los objetos punzantes en las calles.

La investigación apunta a establecer la participación de los detenidos en una serie de entraderas cometidas en La Plata. Según las primeras averiguaciones, los integrantes de la banda estudiaban previamente los movimientos de las víctimas y buscaban evitar los registros de las cámaras de seguridad.

En uno de los hechos investigados, los delincuentes habían ingresado a una vivienda desde los fondos, luego de atravesar un terreno baldío ubicado en una calle cercana. De esa manera, evitaron quedar registrados por los dispositivos de vigilancia y escaparon con la camioneta Hyundai Creta que posteriormente fue recuperada durante el procedimiento.

Los investigadores detectaron coincidencias entre distintos episodios, tanto en la modalidad de ingreso a las propiedades como en las herramientas utilizadas, las vestimentas y los elementos que llevaban los sospechosos.

Los tres detenidos quedaron a disposición de la Justicia en una causa que contempla los delitos de robos reiterados, portación ilegal de arma de guerra, encubrimiento agravado y atentado y resistencia a la autoridad, con intervención de las UFI N.º 6, a cargo del fiscal Barraza, y N.º 14, a cargo de la fiscal Scarpino.

Entre los detenidos, Patiño Meyer registra antecedentes por portación ilegal de arma de guerra y robo agravado en poblado y en banda, ambos durante 2025, mientras que Paredes cuenta con un antecedente por robo agravado de 2018.