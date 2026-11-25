La Operación Internacional BOA permitió detener a 18 personas y secuestrar 195 dispositivos electrónicos en 22 allanamientos realizados en distintos países para desarticular redes dedicadas a la distribución de material de abuso sexual infantil en entornos digitales. En Argentina hubo dos arrestos y se incautaron 123 dispositivos, más del 60% del total de elementos secuestrados en el operativo.



“Tiene 11 años, tengo ganas de ir a su colegio y llevármela”, decía una de las escalofriantes anotaciones de la red. "Morochita de rulos", se leía en otra anotación.

El Ministerio Público Fiscal de la provincia de Buenos Aires tuvo un papel central en el desarrollo de la investigación en el país, donde dirigió seis allanamientos realizados en las provincias de Buenos Aires, Jujuy y Santa Cruz. Los procedimientos fueron coordinados en tiempo real desde un comando unificado instalado en el Departamento Judicial de Morón.

La operación internacional contó con la coordinación del Centro Especializado de Cibercrimen de AMERIPOL (AC3), la colaboración de Interpol y el apoyo del programa EL PACCTO 2.0 de la Unión Europea, a partir de una investigación iniciada por la Sección de Protección al Menor de la Policía Nacional de España.

La pesquisa apuntó a identificar a integrantes de redes transnacionales dedicadas a la distribución de material de abuso sexual infantil (MASI) mediante aplicaciones de mensajería y otras herramientas digitales.

Uno de los aspectos destacados del operativo fue la conformación de un comando unificado desde el cual se dirigieron en tiempo real los procedimientos realizados en distintos puntos del país.

La conducción estuvo a cargo de los fiscales Claudio Oviedo y Marisa Monti, de las Unidades Funcionales de Investigación N.º 5 y N.º 9 del Departamento Judicial de Morón, quienes impartieron instrucciones a los efectivos de Gendarmería Nacional desplegados en el sur del país y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), que intervino en el norte argentino y el conurbano bonaerense.

A través de transmisiones audiovisuales en vivo, los fiscales pudieron supervisar los allanamientos, recibir información de manera inmediata y avanzar con el análisis de los dispositivos electrónicos secuestrados durante los procedimientos.

La coordinación debió afrontar dificultades geográficas y climáticas, ya que entre algunos de los objetivos ubicados en el norte y el sur del país había más de 3.000 kilómetros de distancia. En Santa Cruz, además, los operativos se desarrollaron en medio de intensas nevadas y temperaturas extremadamente bajas.

Estas condiciones exigieron una comunicación permanente entre los equipos desplegados en las distintas jurisdicciones para adaptar las decisiones operativas sin comprometer la seguridad de los efectivos ni la eficacia de las medidas judiciales.

La ejecución simultánea de los procedimientos fue una condición central de la estrategia investigativa, debido a la necesidad de evitar la eliminación o alteración de evidencia digital que pudiera resultar relevante para la causa.

Los allanamientos se realizaron en cumplimiento de las órdenes dispuestas por el juez de Garantías del Departamento Judicial de Morón, Jorge Rodríguez, con la intervención de los órganos judiciales competentes de Santa Cruz y Jujuy para concretar las medidas en esas jurisdicciones.

En Argentina se realizaron seis procedimientos, que terminaron con dos personas detenidas y el secuestro de 123 dispositivos electrónicos, entre teléfonos celulares, computadoras y otros soportes de almacenamiento digital.

Los elementos incautados quedaron incorporados a la investigación para su posterior análisis y la búsqueda de información que permita identificar a otros posibles integrantes de las redes investigadas.

La intervención se enmarcó en las tareas permanentes del Departamento de Delitos Conexos a la Trata de Personas, Ciberpedofilia y Grooming, a cargo de la fiscal Eleonora Weingast, dependiente de la Secretaría de Política Criminal de la Procuración General, conducida por Francisco Pont Vergés.

Los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes cometidos en entornos digitales representan una de las manifestaciones más graves de la criminalidad transnacional. Su investigación requiere superar las fronteras geográficas, identificar a quienes utilizan la tecnología para ocultar sus actividades ilícitas y fortalecer la cooperación entre los sistemas judiciales y policiales.