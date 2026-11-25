En un operativo realizado por personal del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA), dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional, se decomisaron más de 80 kilogramos de cocaína y se desbarató una estructura narcocriminal internacional llamada “Clan Quiroga-Mamani” y liderada por un sujeto apodado “Bronko”.

La causa comenzó en abril del año pasado, a raíz de un procedimiento llevado adelante por la División Operaciones Federales de la PFA en un complejo situado en el partido bonaerense de Tigre, cuando los investigadores descubrieron un intercambio “infraganti” de estupefacientes entre un ciudadano boliviano y otro de origen uruguayo; este último con frondoso prontuario judicial.

En dicha oportunidad, el uruguayo pudo huir, pero el hombre boliviano fue detenido y en la requisa efectuada sobre su rodado se incautaron 40 kilogramos de cocaína de máxima pureza. De forma simultánea, y con la anuencia del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 1 de San Isidro, a cargo del Dra. Sandra Arroyo Salgado, Secretaría Nº 1 de la Dra. Melanie Bauer, los detectives allanaron el departamento del fugado como así también su baulera y los estacionamientos que alquilaba en el mencionado complejo. En estos procedimientos, se incautaron 3.000 pastillas de MDMA, 170.000 dólares estadounidenses, 10 millones de pesos, relojes de primeras marcas y vehículos de alta gama con matrículas falsas.

Asimismo, los federales constataron que el prófugo utilizaba al menos otras tres identidades falsas y con un análisis pormenorizado de documentos reconstruyeron los hechos a través del seguimiento de cámaras privadas y públicas, análisis y entrecruzamiento de antenas telefónicas y de GPRS.

Con la implementación de diferentes software, se verificaron movimientos de los narcos involucrados y lugares donde habían ocultado estupefacientes y dinero. También se trazaron los recorridos llevados adelante por esta organización delictiva trasnacional que operaba tanto en el Mercosur como en Europa y que utilizaba diferentes rutas para el narcotráfico. Estas pistas llegaron al dato de que el uruguayo había trasladado otros cien kilogramos de cocaína en bolsones hasta una guardería náutica en la localidad de Rincón de Milberg, Tigre.

Ante este hecho, se realizó el allanamiento al apostadero fluvial, donde se secuestraron armas de fuego y documentación que vinculaba al narco uruguayo con el dueño del lugar, un ciudadano argentino apodado “El Mago” especializado en el transporte de alcaloides en la vía marítima y quien alternaba sus domicilios en el interior del Delta del Tigre para no ser detectado y que en el año 2017 transportó 10 toneladas de marihuana, procedentes de la República del Paraguay a través del río Paraná Guazú.

Con el avance de la investigación se establecieron vínculos directos entre el narco argentino y el uruguayo, donde ambos coordinaban la posesión y el posterior transporte en cantidades de clorhidrato de cocaína. Tal era su relación, que “El Mago” habría cooperado en la fuga de su socio.

Es por ello que se solicitó colaboración del Departamento Helicópteros y se realizaron seguimientos aéreos de las embarcaciones de gran potencia (600 HP), así como también se instalaron cámaras subrepticias dentro de diferentes puertos fluviales y se utilizaron drones de largo alcance, logrando en septiembre del año pasado la detención de “El Mago”, dos hombres y una mujer.

A partir del cúmulo de pruebas obtenidas del prófugo uruguayo y su conexión con “El Mago”, se sumó el análisis de dispositivos electrónicos incautados al ciudadano boliviano detenido en el complejo ubicado en el Tigre. Dichas pericias abrieron otro frente investigativo, ya que se identificó a este sujeto como miembro del “CLAN QUIROGA MAMANI”, especialista en el ingreso a la República Argentina con cocaína de alta pureza proveniente de Bolivia. También se comprobó que este hombre detenido oficiaba como comprador de grandes cantidades de droga al narco prófugo uruguayo.

Una vez en nuestro país, los delincuentes acopiaban el estupefaciente en distintos domicilios alquilados en el barrio bonaerense conocido como “El Olimpo” ubicado en Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora. En ese lugar, lo vendían a otros revendedores y captaban “mulas” a las que enviaban a Europa transportando la droga. La organización recibía órdenes directas de “Bronko”, líder de la citada estructura narcocriminal denominada “Clan Quiroga-Mamaní”, el cual tenía fuerte influencia dentro del “Barrio Olimpo” y zonas aledañas donde poseía varios lotes y propiedades obtenidos de forma ilícita.

Como consecuencia de todo el caudal probatorio, los detectives de la dependencia actora realizaron dieciocho allanamientos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Villa Celina y en Ingeniero Budge y detuvieron a “Bronko”, una mujer y dos hombres. Además, se secuestraron más de 47 kilogramos de cocaína de máxima pureza, 142.900 dólares, más de cuatro millones de pesos argentinos, una camioneta, dos automóviles, 41 máquinas de contar dinero, un circuito de cámaras de seguridad, 17 teléfonos celulares y documentación.

Cabe destacar que lo incautado en estupefacientes suma un total de 47,893 kilogramos de cocaína y 3000 pastillas de MDMA.