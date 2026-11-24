En el marco del Plan Bandera, impulsado por el Ministerio de Seguridad Nacional con el objetivo de combatir el narcotráfico y reducir los índices de criminalidad en la provincia de Santa Fe, personal del Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal Argentina desarticuló una célula perteneciente a una estructura narcocriminal vinculada a la banda conocida como “Los Monos”.

Las actuaciones surgieron como desprendimiento de procedimientos realizados el 11 de septiembre de este año, cuando fueron arrestados 4 individuos que operaban en el barrio Las Flores de la ciudad de Rosario.

En la oportunidad se llevaron a cabo 10 allanamientos que permitieron, además de las detenciones, el secuestro de armas de fuego y diversas sustancias estupefacientes.

Al tomar conocimiento de que las maniobras ilícitas continuaban en la zona, efectivos de la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales (DUOIE) Rosario retomaron la pesquisa mediante el desarrollo de diversas tareas de campo.

Los investigadores lograron establecer que la actividad delictiva era liderada por una mujer estrechamente vinculada familiarmente a la reconocida banda “Los Monos”.

La principal investigada es hermana de Franco “El Gordo” Olmedo, quien a su vez mantiene una relación de pareja con Mariana “Chuky” Cantero, hija del histórico líder de aquella organización criminal, Ariel “Pájaro” Cantero.

Con el aval judicial los uniformados prosiguieron las tareas investigativas y, mediante seguimientos, registros fotográficos y fílmicos, más la utilización de drones, lograron individualizar a los distintos integrantes de la organización.

Estos trabajos permitieron documentar la comercialización de estupefacientes bajo la modalidad conocida como “narcomenudeo”, al tiempo que se identificaron 11 inmuebles vinculados con las maniobras ilícitas investigadas, presuntamente utilizados para el acopio, fraccionamiento y posterior comercialización de las sustancias.

Una vez reunidos los elementos probatorios necesarios, el Colegio de Jueces de Primera Instancia del Distrito Judicial N° 2 de Rosario, a cargo de la Dra. María Trinidad Chiaberra, ordenó la realización de los correspondientes allanamientos, los cuales se concretaron en domicilios ubicados en el barrio las Flores de Rosario.

Los procedimientos, efectuados simultáneamente, permitieron arrestar a 11 personas (9 hombres y 2 mujeres), entre las que se encuentra la principal investigada, señalada como referente operativa de la organización en el territorio.

Además, los funcionarios federales incautaron 637 gr de cocaína, una pistola calibre 9 mm con su cargador colocado, 42 cartuchos calibre .22, 50 municiones calibre .40, 17 municiones calibre 9 mm, 10 teléfonos celulares, un chip, 4 balanzas de precisión, recortes de nylon, dinero en efectivo en billetes de baja denominación, elementos de corte y estiramiento y documentación de interés para la causa.

Los detenidos quedaron, junto con los elementos secuestrados, a disposición del magistrado interventor, en el marco de una causa por infracción a la Ley Nacional de Drogas N° 23.737, a la espera de las actuaciones procesales correspondientes.