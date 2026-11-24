La utilización de una pistola Taser, equipamiento adquirido por el Gobierno de Santa Fe para casos que demanden el uso gradual de la fuerza, permitió que efectivos del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional II redujeran y aprehendieran a un hombre de 44 años durante una intervención por violencia familiar, luego de que también intentara agredir al personal policial con un elemento cortopunzante.

El procedimiento se realizó en la zona oeste de Rosario. En la sede del Ministerio de Justicia y Seguridad de Rosario, funcionarios provinciales odieron detalles de lo sucedido.

El hecho ocurrió alrededor de las 20.30 del pasado domingo, cuando los agentes fueron comisionados a una vivienda ubicada en Plácido Grela al 7900 por un hecho de desorden familiar. Al arribo de la dotación policial, una mujer manifestó que su hermano se encontraba agresivo y que momentos antes habría insultado a su madre y la habría empujado cuando intentó calmarlo. Ante esta situación, expresó su intención de instar la acción penal por temor a sufrir nuevas agresiones.

Durante la intervención, el hombre se encerró en un dormitorio de la vivienda con elementos potencialmente peligrosos, por lo que los efectivos solicitaron la presencia de un operador Taser para abordar la situación a través del uso progresivo de la fuerza.

Al momento de la intervención del personal especializado, el hombre intentó agredir a los policías con un elemento cortopunzante, lo cual requirió la utilización del dispositivo electrónico de inmovilización para reducirlo y concretar su aprehensión.

Por protocolo de uso de Taser, personal del SIES se hizo presente en el lugar para examinar al aprehendido, identificado como Patricio Marcelo L. de 44 años, quien quedó a disposición judicial. Las actuaciones se desarrollaron con intervención de la fiscal Guillermina Torno, en el marco de una causa por violencia familiar y resistencia a la autoridad.