Cinco delincuentes, de entre 28 y 41 años, fueron detenidos en el partido bonaerense de Tigre acusados de integrar una banda que había robado un auto en el barrio porteño de Saavedra y escapaba hacia la provincia de Buenos Aires.





Durante el procedimiento, la Policía recuperó el vehículo y secuestró pertenencias sustraídas a la víctima.

El operativo estuvo a cargo de efectivos del Comando Patrullas de Tigre, con intervención de la Subcomisaría Bancalari, dependiente de la Comisaría Tigre 3ra, y la Policía Departamental. La causa es investigada por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Benavídez, que se encontraba de turno.

A partir de esa información, los efectivos localizaron un Fiat Palio Weekend señalado como vehículo de interés y desplegaron un procedimiento que permitió interceptarlo en la intersección de la ruta 202 y la colectora oeste de Panamericana, en la zona de Bancalari.

En el lugar fueron aprehendidos los cinco sospechosos, identificados como Gabriel Monzón (28), Daniel Orellano (34), Manuel Galarza (28), Rubén González (38) y Miguel Orellano (41). Además, los policías recuperaron el automóvil y secuestraron un teléfono celular y prendas de vestir que habían sido sustraídas a la damnificada, una mujer de 54 años.

Según las primeras averiguaciones, los detenidos están vinculados con otros hechos de robo cometidos en la Ciudad de Buenos Aires.

En ese sentido, personal de la Brigada de la Policía de la Ciudad se puso en contacto con efectivos de la jurisdicción bonaerense para avanzar en el intercambio de información sobre la presunta actividad delictiva de la banda.

Los cinco hombres quedaron a disposición de la UFI de Benavídez, que interviene en la causa caratulada como robo automotor en poblado y en banda.