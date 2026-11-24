El Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, a cargo de Martín Marinucci, intensificó los controles vehiculares y de alcoholemia en puntos estratégicos de circulación durante el último fin de semana. Los inspectores detectaron a 21 conductores que manejaban alcoholizados.



Los procedimientos estuvieron a cargo de agentes de fiscalización de la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial, en el marco del esquema de prevención y cumplimiento de la Ley de Alcohol Cero en territorio bonaerense. Los operativos se realizaron en Tigre, Pinamar y Villa Gesell, y en total se fiscalizaron 1.286 vehículos, se labraron 25 actas de infracción y se retuvieron 16 licencias de conducir.

“La seguridad vial no solo se construye con controles, sino también con educación, conciencia y un Estado presente que asume la responsabilidad de cuidar a su gente. Cada vida que logramos proteger es el verdadero resultado de esta política pública”, aseguró el ministro Martín Marinucci.

En Tigre, sobre el peaje Tomkinson (kilómetro 21,5), se controlaron 422 vehículos, se labraron 12 actas, se retuvieron seis licencias y se detectaron nueve alcoholemias positivas.

Además, durante la madrugada en el peaje Tomkinson, inspectores de seguridad vial junto a integrantes de la Fundación Estrellas Amarillas realizaron charlas de concientización destinadas a los conductores que arrojaron resultados positivos en los testeos de alcoholemia, con el fin de visibilizar el impacto de la siniestralidad vial.

“Es necesario cambiar la conciencia vial y estas acciones, tanto los controles como las charlas de concientización en conjunto con Estrellas Amarillas, permiten generar un gran cambio a la hora manejar y la importancia de no beber alcohol si van a estar frente al volante”, resaltó Marinucci.

En tanto, en Pinamar, el despliegue tuvo lugar sobre la Ruta Provincial 11, a la altura del kilómetro 393. Allí se fiscalizaron 510 vehículos, se confeccionaron ocho infracciones, se retuvieron seis licencias y se detectaron ocho conductores alcoholizados, con dos registros elevados de 1,28 y 1,34 gramos por litro de sangre.

En Villa Gesell, por su parte, los agentes controlaron 354 vehículos, labraron cinco actas y retuvieron cuatro licencias. Los cuatro casos positivos detectados en esa localidad incluyeron dos mediciones de 1,49 y 1,21 g/l.

Este tipo de controles forman parte de las políticas de seguridad vial que impulsa la cartera provincial que conduce Martín Marinucci, con el objetivo de reducir la siniestralidad y reforzar la prevención en rutas y caminos de la provincia de Buenos Aires.