Lo que comenzó como una investigación por un episodio de violencia terminó revelando una actividad mucho más compleja. A partir de la denuncia de un hombre que aseguró haber sido amenazado y víctima de disparos intimidatorios, la Justicia ordenó una serie de medidas que condujeron hasta una vivienda en el partido de Morón.

De esta forma, descubrieron que en una de las habitaciones de la casa -que simulaba ser un taller mecánico- había un espacio especialmente acondicionado para la recarga y fabricación artesanal de municiones. Allí había pólvora, vainas, plomos, una prensa, una máquina de tornería, una balanza digital y otras herramientas utilizadas para esa tarea.

Durante el allanamiento, los efectivos encontraron varias armas de fuego de distintos calibres, entre ellas una escopeta, tres pistolas, un rifle y tres carabinas. Además, secuestraron unas 800 municiones, junto con recipientes que contenían proyectiles y otros materiales balísticos.

Fue detenido en el lugar y quedó imputado por amenazas, resistencia a la autoridad, tenencia y portación ilegal de armas, además de acopio y fabricación clandestina de municiones.

Ejército del terror

A su vez, la Superintendencia de Investigaciones y Delitos Complejos, descubrió un depósito en el barrio Ejército de los Andes que recibía las fabricaciones del armero y servía como punto de reabastecimiento previo al enfrentamiento entre bandas narco o contra la policía.

Dentro del lugar, había 24 bombas molotov de fabricación casera. A su vez, había ametralladores calibre 50, similares a las utilizadas por tanques de guerra. Los delincuentes tenían, además, handys, chapas patente y 20 celulares, elementos vinculados a otras actividades delictivas.