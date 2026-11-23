Una joven de 20 años fue demorada luego de que se viralizara un video en el que se observa a varias personas colgadas de los laterales de una Dodge RAM mientras circulaba a toda velocidad y realizaba giros bruscos en la zona de La Olla, en las playas de La Frontera, en Pinamar.

El hecho ocurrió el domingo por la tarde y quedó registrado en imágenes que comenzaron a circular en redes sociales. En la secuencia se observa a la camioneta lila desplazándose a alta velocidad sobre la arena, mientras al menos cuatro personas viajaban colgadas del vehículo.

A partir de la difusión del video, efectivos de la DDI Dolores, a través de la SubDDI Villa Gesell y la Base Operativa Pinamar, iniciaron actuaciones de oficio para identificar a los responsables.

La joven es una influencer que suele exhibir en sus redes sociales la Dodge RAM, a la que bautizó como "Ram Rosada". Además, había quedado involucrada en otras polémicas mediáticas junto a su pareja, el streamer conocido como "Chaipa", con quien protagonizó una pelea durante una transmisión en vivo. Corrieron una picada por una avenida: se encontraron en la casa, el novio la golpeó y lo detuvieron en un country de Nordelta.