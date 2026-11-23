Cuatro internos de la Unidad Penitenciaria 31 de Florencio Varela montaron un búnker narco dentro de la cárcel, vendían cocaína y marihuana y los descubrieron. Fueron detenidos.



La investigación permitió establecer que los sospechosos manejaban la venta de drogas desde sus propias celdas y contaban con colaboradores fuera de la cárcel que se encargaban de abastecerlos.

La pesquisa comenzó el 30 de septiembre, a partir de un requerimiento del Ministerio Público Fiscal a la DDI Quilmes para identificar a los integrantes de una organización que operaba dentro de la unidad carcelaria y determinar sus conexiones en el exterior. A partir de distintas tareas investigativas, los detectives lograron identificar a los presuntos cómplices que ingresaban los estupefacientes durante las visitas a los internos, además de los lugares donde se abastecían y ocultaban la droga.

Con las pruebas reunidas, la fiscalía solicitó ocho órdenes de allanamiento, que fueron concretadas el 20 de noviembre. Los procedimientos se realizaron en el pabellón 11 de la Unidad 31, donde los investigadores inspeccionaron cuatro celdas y secuestraron cocaína, marihuana y teléfonos celulares.

En la celda 5 fue detenido Leonardo Ezequiel López, a quien le encontraron 58 dosis de cocaína y 52 de marihuana. En la celda 14 cayó Horacio Javier Acosta, con otras 69 dosis de cocaína y 49 de marihuana. En tanto, Martín Ignacio Irrazábal Castro fue aprehendido en la celda 19, donde tenía 56 dosis de cocaína y 51 de marihuana. El cuarto sospechoso, Gustavo Alberto Bazán, fue detenido en la celda 21, con seis dosis de cocaína y flores de marihuana.

Además de los estupefacientes, los efectivos secuestraron cuatro teléfonos celulares que serán peritados para profundizar la investigación y establecer el funcionamiento de la presunta organización, sus proveedores y las conexiones externas. Los procedimientos también incluyeron la Oficina de Requisa y distintas áreas administrativas, aunque en esos sectores no se registraron resultados positivos.

La causa fue caratulada como asociación ilícita e infracción a la Ley 23.737, por comercialización de estupefacientes en el interior de una unidad carcelaria, y quedó a cargo de la UFI 9 de Florencio Varela, especializada en delitos carcelarios, conducida por la fiscal Roxana Giménez. El Ministerio Público Fiscal avaló las actuaciones y dispuso la aprehensión de los cuatro internos.