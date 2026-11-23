Un justiciero anónimo mató a balazos a un delincuente de 16 años que intentó robarle el auto a dos jóvenes que llegaban a un cumpleaños en Morón. El adolescente, que tenía antecedentes penales, murió tras recibir varios disparos durante el asalto, mientras que sus cómplices escaparon en el vehículo en el que habían llegado. Los investigadores buscan identificar a la persona que intervino y abrió fuego contra los ladrones.

El hecho ocurrió pasadas las 23 en la zona de Aguado y Mazza, cuando dos jóvenes de 19 años, uno oriundo de Merlo y otro de la Ciudad de Buenos Aires, llegaban a una vivienda a bordo de un Toyota Etios gris.

En ese momento, fueron interceptados por varios delincuentes que se movilizaban en un Fiat Cronos gris, del que descendieron al menos tres hombres armados con intenciones de robarles el vehículo.

Uno de los jóvenes salió corriendo y consiguió refugiarse en una casa, mientras que su amigo no opuso resistencia y fue rodeado por los asaltantes, quienes le dieron un culatazo y comenzaron a revisarle los bolsillos para sustraerle sus pertenencias.

En esas circunstancias se escuchó una sucesión de detonaciones. Los delincuentes escaparon en el Cronos, pero uno de ellos quedó tendido sobre el asfalto con heridas de arma de fuego en la cabeza.

El personal policial que llegó al lugar convocó a una ambulancia del SAME, cuyo médico constató el fallecimiento del adolescente, identificado como Mateo Nicolás Carmudi, de 16 años, domiciliado a pocas cuadras del lugar. Junto al cuerpo encontraron un arma de fuego que fue secuestrada para las pericias. En tanto, el Toyota Etios de las víctimas presentaba al menos siete impactos de bala en la carrocería.

La llegada de familiares y allegados del adolescente generó momentos de tensión con los efectivos que trabajaban en la escena, por lo que debieron intervenir refuerzos de Infantería y del Grupo de Apoyo Departamental (GAD). Horas después, el Fiat Cronos utilizado por los asaltantes fue encontrado abandonado en Rafael Castillo, partido de La Matanza, con impactos de arma de fuego. El vehículo había sido robado en jurisdicción de la comisaría primera de Morón.

La investigación quedó a cargo del fiscal Guillermo Rodríguez Rey, de la UFI N° 1 de Responsabilidad Penal Juvenil de Morón, quien busca establecer quién efectuó los disparos que mataron al adolescente e identificar a los demás integrantes de la banda, que permanecen prófugos.