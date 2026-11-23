Las pesquisas estuvieron a cargo de la División de Investigaciones Comunales 3 y 6 y sirvieron para comprobar al menos 26 hechos delictivos cometidos en la Ciudad por esta organización.

La investigación derivó en tres allanamientos realizados en domicilios de Laferrere bajo las órdenes del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Número 30, Secretaría 164 de la doctora Ruiz.

En los procedimientos, realizados en Garmendia al 4600, De Salvigny al 7600 y Da Vinci al 7500, los efectivos incautaron 29 teléfonos celulares, dos tablets, una notebook, cuatro chips, tres pendrives, tres relojes, dos pares de lentes y un DVR.

En una de esas propiedades fue detenido un hombre, quien quedó a disposición de la Justicia.

La investigación surgió a través de varios robos cometidos con la misma característica: los damnificados eran contactados a través de páginas que ofrecían inmuebles para alquiler.

Los delincuentes concertaban citas para visitar las propiedades y, una vez adentro, maniataban a los damnificados y les robaban sus pertenencias, al tiempo que las obligaban a entregar claves bancarias y datos biométricos para sustraerles dinero de sus cuentas.

Por medio de un trabajo en conjunto entre dependencias policiales, y con la colaboración del Anillo Digital, en septiembre pasado se logró detener al líder de la banda y se extendió la pesquisa para desmembrar completamente a la organización.

Así, se logró identificar a cuatro hombres, los cuales tenían pedido de captura y también fueron arrestados.

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°30, Secretaría N°164, avaló lo realizado por los efectivos en los allanamientos en Laferrere y dispuso la detención del imputado y el secuestro de todos los elementos.