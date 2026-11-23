Eran las 19:30 y había bastante movimiento en Prosciutto Centro, un concurrido café y restaurante ubicado en Avenida Corrientes al 702. Minutos antes, un joven entró y se sentó en una mesa doble ubicada en el medio del comercio.

Sin embargo, no se trataba de un cliente regular, sino de un ladrón. El delincuente tenía una mo colocó sobre la mesa una mochila con un doble objetivo: por un lado, tapar la visión de los empleados y por el otro, simular que estaba buscando algo.

Una vez colocado el bolso, apoyo la cara sobre su mano derecha, como si estuviera pensando y aprovechó para acercarse de a poco a la riñonera de un hombre que estaba en la mesa contigua.

Metió la mano debajo de su campera para no ser visto, abrió el cierre y le robó el celular. No obstante, un experimentado mozo presintió que algo raro pasaba y las cámaras le dieron la razón.

Entre dos lo increparon y el ladrón no tuvo más remedio que entregar el celular. La víctima nunca se había dado cuenta de lo que pasaba. Finalmente, agarrándolo con fuerza, lo echaron del lugar.