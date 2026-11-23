El siniestro se desató minutos antes de las 18, cerca del carril Barrancas-Agrelo en el distrito de Ugarteche, cuando la unidad se desplazaba de norte a sur cubriendo el recorrido entre la Terminal de Mendoza y Eugenio Bustos, en San Carlos.

Al advertir el inicio de las llamas, el chofer y algunos de los cerca de 40 pasajeros intentaron controlar el fuego utilizando los matafuegos del micro, aunque el rápido avance del incendio obligó a evacuar la unidad de inmediato.

Todos los ocupantes lograron descender por sus propios medios y ponerse a resguardo antes de que el fuego consumiera la totalidad del vehículo, sin que se registraran heridos de gravedad ni víctimas fatales, salvo algunos cuadros leves por inhalación del polvo de los extintores.

En el lugar trabajaron dotaciones del Cuartel Central de Bomberos y de Bomberos Voluntarios de Luján de Cuyo, junto con efectivos de la Policía de Mendoza, quienes lograron sofocar las llamas y asegurar la zona.

Si bien las causas exactas del episodio se determinarán mediante las pericias correspondientes, los investigadores analizan como principal hipótesis que el fuego se haya originado por una falla mecánica.